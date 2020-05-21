kostarskiy

Видео-оператор, монтажер, фотограф, продюсер, второй режиссер

Закончил гос.муниципальное управление, 3 года отработал руководителем молодежной политики, параллельно закончил фотошколу, начал снимать. Фото и видеосъемкой занимаюсь с 2016 года. В 2018 году закончил ВГИК курс второго режиссера - мастер А.И. Богун. Параддельно работал в Краснодарской киностудии им. Н. Минервина. В настоящее время учусь в Академии Н.С. Михалкова, направление продюсер. Работаю исполнительным продюсером и вторым режиссером(планирование+площадка) Продолжаю заниматься фото и видеосъемкой.