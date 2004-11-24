КОПИРАЙТЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ 2 ГОДА

ОПЫТ РАБОТЫ:

- настоящее время

Создание контента для сайта, блогов, социальных сетей, email-рассылок и других маркетинговых материалов;

Исследование тем и трендов, написание SEO-оптимизированных текстов с учетом ключевых слов и фраз;

Редактирование и корректирование контента для обеспечения качества и точности.

НАВЫКИ:

Отличное знание русского языка и грамматики;

Умение писать креативный, привлекательный и информативный контент;

Опыт работы с SEO и умение оптимизировать контент;

Отличные коммуникативные и организационные навыки;

Умение работать в команде и соблюдать сроки.