КОПИРАЙТЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ 2 ГОДА
ОПЫТ РАБОТЫ:
- настоящее время
Создание контента для сайта, блогов, социальных сетей, email-рассылок и других маркетинговых материалов;
Исследование тем и трендов, написание SEO-оптимизированных текстов с учетом ключевых слов и фраз;
Редактирование и корректирование контента для обеспечения качества и точности.
НАВЫКИ:
Отличное знание русского языка и грамматики;
Умение писать креативный, привлекательный и информативный контент;
Опыт работы с SEO и умение оптимизировать контент;
Отличные коммуникативные и организационные навыки;
Умение работать в команде и соблюдать сроки.
Я против войны в Украине!