Вебмастер | Верстальщик | Директолог
Делаю продающие сайты и создаю для них рекламные кампании, на профессиональном уровне.
Работаю с cms системой Joomla, Wordpress, простым HTML, установка на хостинг и поддержка сайтов(изменение материалов, цен, текстов, картинок, телефонов, и.т.д.). Знаю HTML 5, СSS3, Photoshop. Понимаю php и javascript. Разработка сайтов визиток и др. Вообщем делаю сайты с нуля.
Верстаю с psd, фиксированная, резиновая, адаптивная верстка, чистый сео оптимизированый html и css код, валидность и.т. д. Верстаю только для новых браузеров, внедряю html5 и css3 код. Пока не натягиваю верстку на движки.
Делаю сео оптимизацию базовую.
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