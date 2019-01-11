kostenkodima

Предоставляю услуги - написание текстов любого объема, рерайт, написание отзывов, размещение объявлений.

Проходил образовательные курс, такие как : "Копирайт и Рерайт для начинающих", тренинг «Как рождаются сео-тексты»

Имею профессиональные навыки, помогающие достигать поставленных целей, такие как : грамотная русская речь, высокая скорость печати, легкий слог, уверенный пользователь ПК.

Обладаю личными качествами, которые также помогают в работе с заказчиками, а именно соблюдение сроков, работа согласно, требованиям заказчика.

Контактная информация[email protected]