Учеба:

2003-2008 гг. - Московский государственный университет печати, факультет издательского дела и журналистики, закончила вуз со специальностью – книжное дело.

Опыт работы:

2004-2005 гг.

Школа издательского бизнеса. Должность – помощника менеджера. Должностные обязанности - вела документацию, оказывала помощь в организации учебных семинаров, отвечала на звонки. Работала во время учебы в институте, в качестве учебной практики.

2008 - по настоящее время

Удаленная работа корректором. Занималась правкой текстов.

2009-2012 гг.

Фолк-портал shadelynx.com. Должность – корреспондент. Должностные обязанности - посещение музыкальных мероприятий, написание репортажей.

2010 – по настоящее время

ИД "Мир новостей". До 2012 года – корректор, затем переведена на должность редактора. Вычитка и правка текстов журналов. Знание корректорских знаков. После перехода в должность редактора работаю с авторами, веду номера, начиная с заказа материалов и планирования темы номера и заканчивая отправкой номера в печать. Имею навыки редактирования, знаю редакторские стандарты.

С 2009 года по настоящее время занимаюсь копирайтингом. Пишу статьи на любые темы под заданные ключи.

Основы немецкого языка. Хорошо перевожу тексты с немецкого на русский.

Уверенное владение ПК, опытный пользователь (Word, Excel, Internet, Outlook, CorelDRAW), начальные знания в программах Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, навыки работы с HTML. Свободное ориентирование в Интернете. Вычитка текстов в печатной и электронной версиях с целью устранения орфографических и пунктуационных ошибок. Отличное знание русского языка. Высокая грамотность. Знание стандартов издательского дела и основ редакторской подготовки.

Вела свой проект для ролевого сообщества, представленный в виде газеты. Ссылка на главную страницу - http://gazetaravenclaw.narod.ru/

Собирала сведения по рунам и северной магии. Информация оформлена в виде уроков. Адрес сайта - http://ztruth.ru