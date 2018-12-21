Специалист по Google Ads (Adwords)
Я, Панагушин Константин, начинающий специалист в интернет-рекламе Google Ads (Adwords).
Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе Google Ads 1.0", в школе онлайн профессий Profi Internet.
Усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
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