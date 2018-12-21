kostiapan

Константин kostiapan

 
41 годРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Специалист по Google Ads (Adwords)

Я, Панагушин Константин, начинающий специалист в интернет-рекламе Google Ads (Adwords). 

Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе Google Ads 1.0", в школе онлайн профессий Profi Internet. 

Усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно. 

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. 

Как Вам такое предложение? 

Предлагаю обсудить детальнее.

Google Ads