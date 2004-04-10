kostik1001

Свежий взгляд на дизайн и музыку.

Всех приветствую на своей странице. Меня зовут Константин и мне 16 лет.

Я интересуюсь искусством буквально с рождения, я окончил музыкальную школу с красным дипломом и почти окончил художественную школу. Уже давно принимаю заказы на других площадках.

В сферу моей деятельности входит:

СВЕДЕНИЕ И МАСТЕРИНГ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

СОЗДАНИЕ ОБЛОЖКИ ДЛЯ АЛЬБОМА

ОБРАБОТКА ФОТО

ВИДЕОМОНТАЖ

КОПИРАЙТИНГ

ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ

СОЗДАНИЕ ПЛАКАТОВ, ОТКРЫТОК

СОЗДАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Работу выполняю ради за низкую цену, т.к. данный вид деятельности мне необходим для партфолио.

Спасибо за уделенное время.