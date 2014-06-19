маркетолог, рерайтер, копирайтер, SMM-менеджер

Образование

2011

Южный Федеральный Университет

Филологии и журналистики, отечественная журналистика, бакалавр

2006

Гимназия Юных Исследователей

гуманитарное направление

Знание языков

Русский — родной

Английский — могу проходить интервью

Испанский — базовые знания

Немецкий — базовые знания

Повышение квалификации, курсы

2009

испанский язык

Планета Языков, базовый

2006

английский язык

языковой центр " Совершенство", разговорный

Апрель 2013 — по настоящее время

1 год 3 месяца

ООО Л-Моторс, ГК Гедон

Ростов-на-Дону

менеджер по рекламе и маркетингу

-Подготовка и согласование годовых, ежеквартальных маркетинговых планов;

- Ежеквартальная отчетность;

- Ежемесячное планирование рекламной деятельности;

- Разработка и реализация рекламных кампаний;

- Взаимодействие со СМИ;

- Ведение корпоративного сайта;

- Ведение групп в соц. сетях;

- Взаимодействие с партнерами с целью планирования и реализации совместных рекламных кампаний;

- Организация и проведение мероприятий (разработка, контроль, анализ эффективности BTL, Event);

- Работа с партнерами, подрядчиками, проведение переговоров по условиям сотрудничества;

- Расчет и анализ расходов маркетингового бюджета.

Март 2013 — по настоящее время

1 год 4 месяца

фриланс

SMM-менеджер, копирайтер

- ведение групп в соц. сетях ( В Контакте)

- написание оптимизированных текстов на сайты ростовских компаний ( рерайтинг, написание тегов)

Март 2012 — апрель 2013

1 год 2 месяца

Everycom-Marketing

менеджер по рекламе

- обработка запросов;

- подготовка коммерческого предложения для клиента;

- налаживание контактов с партнерами и СМИ;

- организация и контроль работы подрядчиков над реализацией проектов;

- контроль качества и уровня подготовки персонала, проведение кастингов;

- подготовка персонала к работе,проведение треннингов;

- координация проектов от подготовки документов до составления отчетности;

- мониторинг рекламного рынка,рынка услуг;

- медиапланирование.

- создание и продвижение группы в соцсетях;

- из наиболее крупных проектов: проведение маркетинговых исследований для табачной компании, анонсирование и проведение благотворительной выставки для компании Coca-Cola, проведение рекламных акций для концерна Калина.

Июнь 2011 — декабрь 2011

7 месяцев

Конгресс-отель "Атташе"

Ростов-на-Дону, www.hotel-attashe.ru

администратор конгресс-центра

- организация свадеб, банкетов, конференций, деловых event- мероприятий;

- подбор ведущего, музыкантов, аниматоров флористов, и т.д.;

- составление меню;

- координация хода мероприятия;

- координация работы персонала;

- оперативное разрешение проблемных ситуаций.

Январь 2009 — июнь 2011

2 года 6 месяцев

ООО "Победа" ресторан "Ассорти"

Ростов-на-Дону

официант

- встреча и обслуживание гостей;

- знание меню (ассортимент напитков, кухня) ;

- работа с R-keeper;

- знание качественного ресторанно-гостиничного сервиса;

- разрешение конфликтных ситуаций.

Ноябрь 2006 — сентябрь 2010

3 года 11 месяцев

Агентство маркетинговых коммуникаций ФБР

Ростов-на-Дону

аниматор , промоутер, тайный покупатель, ведущий

- участие в promo-акциях по продвижению продукции компаний;

- консультирование потребителей в точках продаж;

- предоставление полной информации о марке;

- привлечение покупателей;

- аудитор в точках продаж;

- организация, проведение праздников;

- выполнение работы по подготовки к запланированным мероприятиям;

- перевыполнение плана продаж;

- проведение тренингов;

- team-building;

- написание сценария мероприятий.

Июль 2008 — март 2010

1 год 9 месяцев

Южный федеральный университет (пресс-центр),Московский Комсомолец

Ростов-на-Дону

внештатный корреспондент

- предоставление материалов в печать;

- мониторинг информационных порталов и других СМИ;

- исследование рынка СМИ;

- публикации в жанрах :заметка, интервью, репортаж, обозрение, аналитический отчет, корреспонденция.

Обо мне

Разработка, координация рекламных мероприятий, акций

Медиапланирование, работа со СМИ

Подготовка коммерческих предложений, планирование бюджета

Ведение документации, отчетных материалов

Умение быстро скоординировать работу персонала

Опыт успешных презентаций товаров, услуг, идей

Журналистское мастерство

Свободное пользование ПК.

Навыки работы в графических редакторах, Photoshop, Coral