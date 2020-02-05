Дмитрий Кострыкин kostrykindmitriukostrykindmitriu
28 летРоссия/Бугуруслан
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
UI/UX designer
Привет, Я занимаюсь разработкой сайтов с нуля и изменением существуещего дизайна.
Проходил обучение в Новосибирской школе веб-дизайна WDI school.
Есть опыт в разработке лендингов, интернет-магазинов, промо-страниц и приложений для смартфонов.
В дизайне мне нравится аккуратность, минимализм, и чистота исполнения.
К любой выполняемой работе отношусь ответственно, и не допускаю невыполнение в срок.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн приложения для изучения солнечной системы79 просмотров
- Дизайн интернет-магазина72 просмотра
- Дизайн приложения для музыки90 просмотров
- Промо-страница83 просмотра