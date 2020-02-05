UI/UX designer

Привет, Я занимаюсь разработкой сайтов с нуля и изменением существуещего дизайна.

Проходил обучение в Новосибирской школе веб-дизайна WDI school.

Есть опыт в разработке лендингов, интернет-магазинов, промо-страниц и приложений для смартфонов.

В дизайне мне нравится аккуратность, минимализм, и чистота исполнения.

К любой выполняемой работе отношусь ответственно, и не допускаю невыполнение в срок.