kostyaFreelance

Здравствуйте, требуется грамотный seo-шник, чтобы вывести сайт в топ 3. Все подробности обсудим в личке
Поисковые системы (SEO)14 заявок
Закрыт
7 лет назад
Навыки web-разработки:
1.PHP;
2. NodeJS;
2. SQL;
3. JavaScript;
4 HTML5;
5. CSS 3;
5.Написания различных API, написание (движков) систем управления для веб-приложений;
6. Написание landing page;
7. Написание интернет-магазинов;
8. Написание порталов и т.д;
Навыки android-разработки
Понимание принципов ООП.
1. Язык программирования kotlin;
2. Язык программирования Java;
3. Знание android SDK;
4. Использую в приложениях паттерны проектирования MVP, MVVM (google new architecture);
5. Dagger 2;
6. Databinding;
8. Butterknife;
7 .Работа с REST API ;
Умение работать с базами данных:
MySQL, PostgreSQL, mongoDB;
Здравствуйте, требуется грамотный seo-шник, чтобы вывести сайт в топ 3. Все подробности обсудим в личке