kostyaFreelance

Константин Щерба kostyaFreelance

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка мобильный приложений и сайтов

Навыки web-разработки:

1.PHP;

2. NodeJS;

2. SQL;

3. JavaScript;

4 HTML5;

5. CSS 3;

5.Написания различных API, написание (движков) систем управления для веб-приложений;

6. Написание landing page;

7. Написание интернет-магазинов;

8. Написание порталов и т.д;

Навыки android-разработки

Понимание принципов ООП.

1. Язык программирования kotlin;

2. Язык программирования Java;

3. Знание android SDK;

4. Использую в приложениях паттерны проектирования MVP, MVVM (google new architecture);

5. Dagger 2;

6. Databinding;

8. Butterknife;

7 .Работа с REST API ;

Умение работать с базами данных:

MySQL, PostgreSQL, mongoDB;