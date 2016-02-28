Ищем сильного Frontend разработчика, от вас потребуется сверстать целый компонент статистики для нашего проекта – сделать таблицы, данные которых будут высчитываться в JS по формулам которые мы передадим в Excel таблице, и к этим таблицам ...
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- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5000
Нужно поэтапно собрать проект на тему контроля складской техники, с возможностью инсталляции его на сервер клиента, и связка с Arduino (с нами уже работает специалист по Arduino и есть готовые устройства) Проект делиться на несколько этапов: 1) ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Запрограммировать Android приложение "[b]Электронная Система доступа на погрузчик[/b]" Задача: сверстать дизайн приложения, запрограммировать под Android, связать с платой Arduino, плату также запрограммировать. Более подробное ТЗ вышлю кандидату лично [/b] Желателен Московский регионМобильные приложения5 заявокЗакрыт8 лет назад