kostyasb

Константин Шабальницкий kostyasb

 
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Сверстать компонент статистики

    Ищем сильного Frontend разработчика, от вас потребуется сверстать целый компонент статистики для нашего проекта – сделать таблицы, данные которых будут высчитываться в JS по формулам которые мы передадим в Excel таблице, и к этим таблицам ...

    JavascriptPythonHTMLCSSDjango
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем программистов на проект

    $5000

    Нужно поэтапно собрать проект на тему контроля складской техники, с возможностью инсталляции его на сервер клиента, и связка с Arduino (с нами уже работает специалист по Arduino и есть готовые устройства)  Проект делиться на несколько этапов:  1) ...

    PostgreSQLAjaxYiiGit
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищем программиста на проект Android

    [b]Запрограммировать Android приложение "[b]Электронная Система доступа на погрузчик[/b]" Задача: сверстать дизайн приложения, запрограммировать под Android, связать с платой Arduino, плату также запрограммировать. Более подробное ТЗ вышлю кандидату лично [/b] Желателен Московский регион

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад