kostyirina

Вот примеры стихотворений на конкурсы:
О торговом центре РИО.
Отдыхает "Линия"и "Атолл" не в счёт,
Ведь влюбилась в "РИО" я,для меня он всё!
Праздники, покупочки и ассортимент-
Сколько же здесь радости
абсолютно всем.
Детям развлечения:
суперский батут,
Игровая комната-
всё веселье тут!
Боулинг, зона отдыха и кинотеатр,
Здесь забавы каждому
на любой карман.
Магазины разные
на любой тут вкус,
И кафе соблазнами вкусными зовут.
И конечно конкурсы,
акции, призы,
В "РИО" их автобусы
рады всех везти.
Лайкаю В Контакте я,
"класс" нажму на ОК...
"РИО", я люблю тебя,
райский островок!
На месте, где солнце любило сиять,
Где песни любилось петь ветру,
Где леса зеленого стройная стать,
Случилось торговому центру
Возникнуть.
Для всех приходящих в него
На радость,
Ведь всё что угодно,
Что надо любой посетитель найдёт
В том центре легко и свободно.
А значит он будет как солнце светить
И всех озарять этим светом,
Дыхание радости будет дарить,
Подобно свободному ветру,
И будут прочны и могучи как лес
Его ввысь смотрящие стены.
Источником счастья, удобства, чудес
Он стал для людей несомненно!
Снаружи манящий, уютен внутри
И всё, что ни есть в нём красиво,
Любому входящему с ним по пути…
Ведь назван прекрасно он «РИО»!
На конкурс об экспедиции в Карелию и спонсоре кофейне Кофемолка.
На бескрайних просторах Карелии,
В лабиринтах дремучих лесов,
Посреди водной ладожской прерии,
На одном из его островов,
Тет-а-тет с первозданной природой,
Среди призрачных скал и тайги,
Под лазурным дневным небосводом,
Или ночью, не видя ни зги,
При багряном глубоком закате,
Слыша птиц и их крыльев размах,
Растворившись душой в аромате
Чашки кофе в согретых руках,
Взгляд бросая на дикие горы,
Так приятно лелеять мечту:
Возвратиться в родные просторы,
Одолев дальний радостно путь,
Окунуться в уют "Кофемолки"
И, вкушая ее аромат,
Отдыхая душой втихомолку,
о Карелии снова мечтать!
Зерна сыплю в кофемолку,
Помолю и заварю,
Знаю в кофе мало толку,
Но попить его люблю!
Убежал из турки кофе....
Эх, теперь вот мыть плиту,
И глотаю я сквозь слезы
Эту жидкую бурду.
Но отчаянью нет места,
В "Кофемолку" я пойду,
Там ведь лучшие бариста
Кофе вкусного нальют.
Посижу там, помечтаю
Под приятный аромат.
Чашка, две, под третью таю
И в Карелию в мечтах
С экспедицией отправлюсь
Я на полных парусах!