kostyirina

Пишу стихи на заданную тему , а так же тексты. Рассмотрю любые заказы. Почта для связи: [email protected]

Вот примеры стихотворений на конкурсы:

О торговом центре РИО.

Отдыхает "Линия"и "Атолл" не в счёт,

Ведь влюбилась в "РИО" я,для меня он всё!

Праздники, покупочки и ассортимент-

Сколько же здесь радости

абсолютно всем.

Детям развлечения:

суперский батут,

Игровая комната-

всё веселье тут!

Боулинг, зона отдыха и кинотеатр,

Здесь забавы каждому

на любой карман.

Магазины разные

на любой тут вкус,

И кафе соблазнами вкусными зовут.

И конечно конкурсы,

акции, призы,

В "РИО" их автобусы

рады всех везти.

Лайкаю В Контакте я,

"класс" нажму на ОК...

"РИО", я люблю тебя,

райский островок!

На месте, где солнце любило сиять,

Где песни любилось петь ветру,

Где леса зеленого стройная стать,

Случилось торговому центру

Возникнуть.

Для всех приходящих в него

На радость,

Ведь всё что угодно,

Что надо любой посетитель найдёт

В том центре легко и свободно.

А значит он будет как солнце светить

И всех озарять этим светом,

Дыхание радости будет дарить,

Подобно свободному ветру,

И будут прочны и могучи как лес

Его ввысь смотрящие стены.

Источником счастья, удобства, чудес

Он стал для людей несомненно!

Снаружи манящий, уютен внутри

И всё, что ни есть в нём красиво,

Любому входящему с ним по пути…

Ведь назван прекрасно он «РИО»!

На конкурс об экспедиции в Карелию и спонсоре кофейне Кофемолка.

На бескрайних просторах Карелии,

В лабиринтах дремучих лесов,

Посреди водной ладожской прерии,

На одном из его островов,

Тет-а-тет с первозданной природой,

Среди призрачных скал и тайги,

Под лазурным дневным небосводом,

Или ночью, не видя ни зги,

При багряном глубоком закате,

Слыша птиц и их крыльев размах,

Растворившись душой в аромате

Чашки кофе в согретых руках,

Взгляд бросая на дикие горы,

Так приятно лелеять мечту:

Возвратиться в родные просторы,

Одолев дальний радостно путь,

Окунуться в уют "Кофемолки"

И, вкушая ее аромат,

Отдыхая душой втихомолку,

о Карелии снова мечтать!

Зерна сыплю в кофемолку,

Помолю и заварю,

Знаю в кофе мало толку,

Но попить его люблю!

Убежал из турки кофе....

Эх, теперь вот мыть плиту,

И глотаю я сквозь слезы

Эту жидкую бурду.

Но отчаянью нет места,

В "Кофемолку" я пойду,

Там ведь лучшие бариста

Кофе вкусного нальют.

Посижу там, помечтаю

Под приятный аромат.

Чашка, две, под третью таю

И в Карелию в мечтах

С экспедицией отправлюсь

Я на полных парусах!