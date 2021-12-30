Creatives for CPA
Дизайн качественных баннеров (креативов) для рекламных компаний.
Креативы, которые привлекают внимание и увеличивают конверсию!
Обо мне
Всем привет, моё имя Константин и я длительное время работаю в сфере дизайна креативов для арбитража трафика в сети интернет.
Имею опыт создания креативов для рекламных источников:
- Google Ads
- My Target платформа Mail.ru, Одноклассники
- Facebook (Meta)
- TikTok
Услуги
- Разработка дизайна статичного баннера (креатива)
- Создание видео креатива в программе Adobe Premier
Гарантии
- Уникальный дизайн — в каждый креатив я вкладываю частичку души и своего творческого воображения, поэтому вы можете быть уверены в его неповторимости.
- Исходники — если Вам будут необходимы «исходники» я Вам с удовольствием их предоставлю в полном объеме.
Схема работы
Как я выстраиваю работу с заказчиком:
- Мы обсуждаем требования и уточняем детали по техническому заданию;
- По результатам обсуждения оговариваем дедлайн и фиксируем бюджет;
- После внесения предоплаты я приступаю к выполнению задания;
- До оговоренного срока я показываю Вам идею дизайна для утверждения;
- Обсуждаем и согласовываем корректировки и срок на их выполнение, если в этом есть необходимость;
- При наличии корректировок я их выполняю в оговоренный на предыдущем шаге срок и демонстрирую Вам результат;
- После утверждения я заканчиваю макет и предоставляю Вам результат;
- Мы его обсуждаем и по результатам обсуждения я вношу корректировки до полного утверждения;
- После утверждения результата Вы вносите остаток платежа, и я отправляю Вам исходники и все необходимые материалы проекта;
- Все счастливы! Обмениваемся отзывами!
- При необходимости пункт 5 и 6 могут повторяться.
- Если корректировки находятся в рамках концепции, утверждённой на шаге 2, то я выполняю их бесплатно до полного утверждения.
- Если в результате обсуждения мы решаем отступить от концепции, то при необходимости мы можем пересмотреть бюджет как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, — в зависимости от того, как меняется объем работ.
Мои контакты
Telegram: kostyk27
Skype: nevidicin.konstantin
E-mail: [email protected]
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