Creatives for CPA

Дизайн качественных баннеров (креативов) для рекламных компаний.

Креативы, которые привлекают внимание и увеличивают конверсию!

Обо мне

Всем привет, моё имя Константин и я длительное время работаю в сфере дизайна креативов для арбитража трафика в сети интернет.

Имею опыт создания креативов для рекламных источников:

Google Ads

My Target платформа Mail.ru, Одноклассники

Facebook (Meta)

Instagram

TikTok

При разработке дизайна макета баннера я в первую очередь ориентируюсь на техническое задание, а также пожелания заказчика.

Услуги

Разработка дизайна статичного баннера (креатива)

Создание видео креатива в программе Adobe Premier

Гарантии

Уникальный дизайн — в каждый креатив я вкладываю частичку души и своего творческого воображения, поэтому вы можете быть уверены в его неповторимости.

— в каждый креатив я вкладываю частичку души и своего творческого воображения, поэтому вы можете быть уверены в его неповторимости. Исходники — если Вам будут необходимы «исходники» я Вам с удовольствием их предоставлю в полном объеме.

Схема работы

Как я выстраиваю работу с заказчиком:

Мы обсуждаем требования и уточняем детали по техническому заданию;

По результатам обсуждения оговариваем дедлайн и фиксируем бюджет;

После внесения предоплаты я приступаю к выполнению задания;

До оговоренного срока я показываю Вам идею дизайна для утверждения;

Обсуждаем и согласовываем корректировки и срок на их выполнение, если в этом есть необходимость;

При наличии корректировок я их выполняю в оговоренный на предыдущем шаге срок и демонстрирую Вам результат;

После утверждения я заканчиваю макет и предоставляю Вам результат;

Мы его обсуждаем и по результатам обсуждения я вношу корректировки до полного утверждения;

После утверждения результата Вы вносите остаток платежа, и я отправляю Вам исходники и все необходимые материалы проекта;

Все счастливы! Обмениваемся отзывами!

При необходимости пункт 5 и 6 могут повторяться.

Если корректировки находятся в рамках концепции, утверждённой на шаге 2, то я выполняю их бесплатно до полного утверждения.

Если в результате обсуждения мы решаем отступить от концепции, то при необходимости мы можем пересмотреть бюджет как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, — в зависимости от того, как меняется объем работ.

Мои контакты

Telegram: kostyk27

Skype: nevidicin.konstantin

E-mail: [email protected]

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