kostyk27

Константин kostyk27

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Creatives for CPA

Дизайн качественных баннеров (креативов) для рекламных компаний.

Креативы, которые привлекают внимание и увеличивают конверсию!

Обо мне

Всем привет, моё имя Константин и я длительное время работаю в сфере дизайна креативов для арбитража трафика в сети интернет.

Имею опыт создания креативов для рекламных источников:

  • Google Ads
  • My Target платформа Mail.ru, Одноклассники
  • Facebook (Meta)
  • Instagram
  • TikTok
При разработке дизайна макета баннера я в первую очередь ориентируюсь на техническое задание, а также пожелания заказчика.

Услуги

  • Разработка дизайна статичного баннера (креатива)
  • Создание видео креатива в программе Adobe Premier

Гарантии

  • Уникальный дизайн — в каждый креатив я вкладываю частичку души и своего творческого воображения, поэтому вы можете быть уверены в его неповторимости.
  • Исходники — если Вам будут необходимы «исходники» я Вам с удовольствием их предоставлю в полном объеме.

Схема работы

Как я выстраиваю работу с заказчиком:

  • Мы обсуждаем требования и уточняем детали по техническому заданию;
  • По результатам обсуждения оговариваем дедлайн и фиксируем бюджет;
  • После внесения предоплаты я приступаю к выполнению задания;
  • До оговоренного срока я показываю Вам идею дизайна для утверждения;
  • Обсуждаем и согласовываем корректировки и срок на их выполнение, если в этом есть необходимость;
  • При наличии корректировок я их выполняю в оговоренный на предыдущем шаге срок и демонстрирую Вам результат;
  • После утверждения я заканчиваю макет и предоставляю Вам результат;
  • Мы его обсуждаем и по результатам обсуждения я вношу корректировки до полного утверждения;
  • После утверждения результата Вы вносите остаток платежа, и я отправляю Вам исходники и все необходимые материалы проекта;
  • Все счастливы! Обмениваемся отзывами!
  • При необходимости пункт 5 и 6 могут повторяться.
  • Если корректировки находятся в рамках концепции, утверждённой на шаге 2, то я выполняю их бесплатно до полного утверждения.
  • Если в результате обсуждения мы решаем отступить от концепции, то при необходимости мы можем пересмотреть бюджет как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, — в зависимости от того, как меняется объем работ.

Мои контакты

Telegram: kostyk27

Skype: nevidicin.konstantin

E-mail: [email protected]

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