Освобожу ваше время от рутинных дел

Здравствуйте! Я удаленный помощник и если вам дорого ваше время и вы хотите развивать свой бизнес, то я могу взять на себя ряд обязанностей по работе:

Подготовка и оформление писем, договоров, КП

Работа с Google-документами, презентациями, таблицами, текстами

Составление скриптов

Составление контент-плана

Написание текстов (рерайтинг)

Ведение клиентов через CRM-cистему

Работа с графическим редактором Canva

Создание и оформление группы ВК с нуля и создание рассылок

Поддержка клиентов в комментариях и сообщениях, простановка лайков

Долгое время работала оффлайн (помощник руководителя), имею не большой опыт в продажах