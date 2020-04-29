Освобожу ваше время от рутинных дел
Здравствуйте! Я удаленный помощник и если вам дорого ваше время и вы хотите развивать свой бизнес, то я могу взять на себя ряд обязанностей по работе:
Подготовка и оформление писем, договоров, КП
Работа с Google-документами, презентациями, таблицами, текстами
Составление скриптов
Составление контент-плана
Написание текстов (рерайтинг)
Ведение клиентов через CRM-cистему
Работа с графическим редактором Canva
Создание и оформление группы ВК с нуля и создание рассылок
Поддержка клиентов в комментариях и сообщениях, простановка лайков
Долгое время работала оффлайн (помощник руководителя), имею не большой опыт в продажах
Действие аккаунта приостановлено!