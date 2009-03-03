Копирайтер

Имя: Андрей

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О танце халиджи

Хотите погрузиться в неповторимое очарование восточного танца?

Клуб «Планета Танца» представляет новинку этого сезона – танец халиджи!

Очаровательные девушки и женщины! Забудьте на время про сильный пол, пришло ваше время – этот танец с таинственного Востока для вас и только для вас!

Раскрыть всю полноту своих переживаний, подчеркнуть внутреннюю и внешнюю красоту вам поможет древний танец халиджи (khaligi), пришедший к нам с берегов Персидского залива и созданный женщинами и только для женщин. Этот танец считается одним из самых выразительных средств показа женственности и чувственности прекрасной половины человечества...

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Копирайт: 3.0 Рерайт: 2.0

Иностранные языки Английский: Копирайт: 4.0 Рерайт: 2.5 Перевод c: 2.5 Перевод на: 3.0

Код для размножения Код: 2.5 Копирайт и код: 4.5 Рерайт и код: 3.5

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