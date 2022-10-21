Приветствую! Меня зовут Татьяна Танькова. Я веб-дизайнер, проектирую понятные, удобные и эстетичные сайты для бизнеса, стартапов и блогеров. Работаю с Tilda.
Я создаю дизайн-макеты:
· Лендингов
· Многостраничных сайтов
· Интернет-магазинов
· Корпоративных сайтов
Сделаю верстку в Zero-блоках на Tilda, адаптирую под планшеты и смартфоны, выполню базовые SEO настройки и подготовлю проект к запуску.
Также делаю:
· Мультилендинги
· Email-рассылки
· Медиа-ресурсы
· Онлайн-журналы
· Личные кабинеты
Я погружаюсь в вашу тематику и нахожу наилучшее решение, которое поможет заинтересовать посетителя, донести до него нужные смыслы и получить целевое действие. Для этого я структурирую информацию, расставлю акценты, делаю страницы запоминающимися, а сайт – выделяющимся среди конкурентов.
Небольшой лендинг с версткой и подключением на Tilda я делаю от 2 недель, интернет-магазин от 3 недель. В этот срок входит разработка дизайна, верстка десктопной и адаптивной версии, несложная анимация, наполнение контентом, настройка и подготовка к работе.
В итоге вы получаете работающий продукт, которым можете управлять: добавлять товары, менять текст и принимать заказы. После передачи проекта я запишу для вас обучающее видео как наполнять сайт и редактировать текст.
Мне важно сдавать проекты в срок, поэтому я работаю удаленно и соблюдаю принцип несдвигаемых дедлайнов.
Обращайтесь ко мне если вам нужен понятный, визуально привлекательный, удобный и работоспособный сайт.
Работаю официально – зарегистрирована как самозанятый, оформляю договор и предоставляю акты и чеки.