Веб-дизайнер - Сайты - Tilda

Приветствую! Меня зовут Татьяна Танькова. Я веб-дизайнер, проектирую понятные, удобные и эстетичные сайты для бизнеса, стартапов и блогеров. Работаю с Tilda.

Я создаю дизайн-макеты:

· Лендингов

· Многостраничных сайтов

· Интернет-магазинов

· Корпоративных сайтов

Сделаю верстку в Zero-блоках на Tilda, адаптирую под планшеты и смартфоны, выполню базовые SEO настройки и подготовлю проект к запуску.

Также делаю:

· Мультилендинги

· Email-рассылки

· Медиа-ресурсы

· Онлайн-журналы

· Личные кабинеты

Я погружаюсь в вашу тематику и нахожу наилучшее решение, которое поможет заинтересовать посетителя, донести до него нужные смыслы и получить целевое действие. Для этого я структурирую информацию, расставлю акценты, делаю страницы запоминающимися, а сайт – выделяющимся среди конкурентов.

Небольшой лендинг с версткой и подключением на Tilda я делаю от 2 недель, интернет-магазин от 3 недель. В этот срок входит разработка дизайна, верстка десктопной и адаптивной версии, несложная анимация, наполнение контентом, настройка и подготовка к работе.

В итоге вы получаете работающий продукт, которым можете управлять: добавлять товары, менять текст и принимать заказы. После передачи проекта я запишу для вас обучающее видео как наполнять сайт и редактировать текст.

Мне важно сдавать проекты в срок, поэтому я работаю удаленно и соблюдаю принцип несдвигаемых дедлайнов.

Обращайтесь ко мне если вам нужен понятный, визуально привлекательный, удобный и работоспособный сайт.

Работаю официально – зарегистрирована как самозанятый, оформляю договор и предоставляю акты и чеки.