Есть сайт магазин sweet-craft.ru - товаров до 30 штук. Сайт маленький Сделан на самописе. Нужно перенести на движок : Modx или Опенкар или Вордпрес Сайт отлично работает !! Поэтому весь дизайн и функционал должен быть идентичный !! Но ...