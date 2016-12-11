Нужен профи по продвижению google организаий в гугл картах. Регион Украина, мелкая область , конкуренция низкая - все сделано , все добавлено в гугл карты, Не лезит карточка в топ 3 по запросам Возьму консулmацию ...
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужно сделать дизайн 2 баннеров для сайта http://sweet-craft.ru/. Статика просто картинку в джипег. - главный банер - который на главной 1 шт. - на внутрених 1 шт. Условия - картинки пироженых для баннера все предоставляю - делаете 2-3 варианта. ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт магазин sweet-craft.ru - товаров до 30 штук. Сайт маленький Сделан на самописе. Нужно перенести на движок : Modx или Опенкар или Вордпрес Сайт отлично работает !! Поэтому весь дизайн и функционал должен быть идентичный !! Но ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужно нарисовать простой логотип для сайта Декор и поделки для дома Утвержаю быстро - долго морочить голову не буду. Делаете 2-3 варианта - выбираю - 1 - вносим корректировки мелки и все. http://kallibry.ru/ БРИФ [list][*] Kalibry - строгий шрифт + ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад