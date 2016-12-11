kot_alina

Алина Кот kot_alina

 
39 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Консультация по Google maps - local seo

    Нужен профи по продвижению google организаий в гугл картах. Регион Украина, мелкая область , конкуренция низкая - все сделано , все добавлено в гугл карты, Не лезит карточка в топ 3 по запросам Возьму консулmацию ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Баннер статика

    $15

    Нужно сделать дизайн 2  баннеров   для сайта  http://sweet-craft.ru/. Статика просто картинку в джипег. - главный банер - который на главной  1 шт.  - на внутрених 1 шт. Условия - картинки пироженых для баннера все предоставляю -  делаете 2-3 варианта. ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перенести сайт с самописа на движок Modx или Опенкар или Вордпрес

    Есть сайт  магазин sweet-craft.ru  - товаров до  30 штук. Сайт маленький Сделан на самописе. Нужно перенести на  движок : Modx или Опенкар или Вордпрес Сайт отлично работает !! Поэтому весь дизайн и функционал должен быть идентичный !! Но ...

    WordPressMODX
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип для сайта

    $10

    Нужно  нарисовать простой логотип для сайта Декор и поделки для дома  Утвержаю быстро -  долго морочить голову не буду. Делаете 2-3  варианта - выбираю - 1 - вносим корректировки мелки и все.  http://kallibry.ru/  БРИФ [list][*] Kalibry - строгий  шрифт + ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
15 часов назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Баннер статика
Алина -вежливый и очень приятный в общении заказчик. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Оплата была своевременная и в полном объеме! Рекомендую Алину как отличного и очень порядочного заказчика!Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Анна, сделала макет сразу с первого раза и то что нужно, без единой правки с моей стороны. Все качественно и быстро! Сроки в 2 дня были соблюдены. рекомендую
Ответный отзыв
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Логотип для сайта
Прекрасный заказчик! Буду рад сотрудничеству!
Отличный и быстрый дизайнер! рекомендую
Ответный отзыв