Сайты под ключ. Интеграция HostCMS.
Дизайн, вёрстка, интеграция, консультации, сопровождение.
Видеопроизводство под ключ.
Сценарий, режиссерская работа, съёмка на профессиональные камеры формата (DV, HDTV), монтаж и дизайн-оформление. Рекламные ролики (от слайд-шоу до постановочных). Оформление телеэфира.
Большой опыт на ТВ и радио во всех от монтажера до руководителя.
Фирменный стиль (логотипы, бланки, папки и т. д.)
Полиграфия.
Внимание: работаю только по предоплате от 30%.
При крупнобюджетных проектах ― оформление договора, бухгалтерская отчетность.
Контакты для связи только те, что указаны в профиле. По другим контактам ― не я! Будьте внимательны.
Удачи в бизнесе!
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