Сайты под ключ. Интеграция HostCMS.

Дизайн, вёрстка, интеграция, консультации, сопровождение.

Видеопроизводство под ключ.

Сценарий, режиссерская работа, съёмка на профессиональные камеры формата (DV, HDTV), монтаж и дизайн-оформление. Рекламные ролики (от слайд-шоу до постановочных). Оформление телеэфира.

Большой опыт на ТВ и радио во всех от монтажера до руководителя.

Фирменный стиль (логотипы, бланки, папки и т. д.)

Полиграфия.

Внимание: работаю только по предоплате от 30%.

При крупнобюджетных проектах ― оформление договора, бухгалтерская отчетность.

Контакты для связи только те, что указаны в профиле. По другим контактам ― не я! Будьте внимательны.

Удачи в бизнесе!