Выполнение чертежей частных и общественных зданий, Разработка дизайн-проектов помещений, 3D визуализация Планировка помещений.
Образование: Художественная академия (бывшее художественное училище им. Я. Николадзе)
Специализация: Живопись 2000-2004 год
...........................................................................
Тбилисская Государственная Академия Художеств им.Аполлона Кутателадзе.
Специализация: Архитектура 2004-2009 год
...........................................................................
- Знание программ:
- Archicad
- Autocad
- 3DsMAX+Corona
- Photoshop
- Lumion
Портфолио
- Гостиница115 просмотров
- Living room100 просмотров
- Kitchen minimalist80 просмотров
- Kitchens80 просмотров
- Kitchen Classic91 просмотр
- Office133 просмотра
- Little office for boss :)90 просмотров
- Little office space94 просмотра
- Спальня для подростка102 просмотра
- Спальня для подростка99 просмотров
- Спальня для подростка72 просмотра
- Спальня для подростка,90 просмотров