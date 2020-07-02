kotee

Константин Абуладзе kotee

 
40 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Выполнение чертежей частных и общественных зданий, Разработка дизайн-проектов помещений, 3D визуализация Планировка помещений.

Образование: Художественная академия (бывшее художественное училище им. Я. Николадзе)

Специализация: Живопись  2000-2004 год

...........................................................................

Тбилисская Государственная Академия Художеств им.Аполлона Кутателадзе.

Специализация: Архитектура 2004-2009 год

...........................................................................

  • Знание программ:
  • Archicad
  • Autocad
  • 3DsMAX+Corona
  • Photoshop
  • Lumion

Портфолио