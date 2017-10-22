Олеся Котельникова kotelnikova_onkotelnikova_on
35 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Проект двухкомнатной квартиры204 просмотра
- Проект визуализации кухни201 просмотр
- Верстка журнала217 просмотров
- Плакаты для "Томскнефть"193 просмотра
- Буклет для гостиницы "Кедр"211 просмотров
- Буклет для гостиницы "Венская"454 просмотра
- Свадебный буклет для сети гостиниц "Кедр"371 просмотр
- Приглашение для организации169 просмотров
- Дизайн визитки168 просмотров
- Банненр к 50-летию месторождения136 просмотров
- Производственный календарь158 просмотров