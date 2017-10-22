kotelnikova_on

Олеся Котельникова kotelnikova_on

 
35 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
3D моделирование и визуализация интерьера

 Работаю в 3DMax + Vray, ArchiCad, CorelDRAW, Adobe Photoshop. 

CorelDRAW3ds MaxArchiCADPhotoshop
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