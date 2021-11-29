ПИШУ СТИХИ И ПЕСНИ НА ЗАКАЗ
Вернулась на сайт, и творю я для вас.
Я песни пишу и стихи на заказ!
И их сочиняю клиентам лет пять,
Заказы приму, можно лишь написать:)
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Портфолио
- Песня дочери на свадьбу64 просмотра
- Текст песни на ДР для любимой60 просмотров
- Песня на ДР мужу на мотив "Зиверт - Шарик"51 просмотр
- Стихотворение на свадьбу дочери73 просмотра
- Песня на Последний звонок выпускникам33 просмотра
- Песня на юбилей Саше на мотив "Билетик в кино"70 просмотров
- Стихотворение на 8 марта для девушек71 просмотр
Стихи, Песни и Проза
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