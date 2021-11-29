koteyka_poetry

Юлия koteyka_poetry

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
ПИШУ СТИХИ И ПЕСНИ НА ЗАКАЗ

Вернулась на сайт, и творю я для вас.

Я песни пишу и стихи на заказ!

И их сочиняю клиентам лет пять,

Заказы приму, можно лишь написать:)

Стихи, Песни и Проза
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