kothjeghot

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Наибольший урон ели, лиственнице и пихте наносит еще один основной вредитель - мотыльк одуванчика.

В сороковых и пятидесятых годах двадцатого века это способствовало созданию огромных потерь в западной, северной и южной Польше.

Эти вредители были устойчивы к попыткам борьбы с ними.

В результате их деятельности было потеряно больше деревьев, которые были дополнительно атакованы вторичными вредителями.

В районах горной и южной Польши часто встречаются ель (Cephalcia abietis), а также чешуя лиственницы.

На лиственницах наиболее распространенным является Modrzewowiec krobik (Coleophora laricella), поражающий особенно деревья, растущие вблизи транспортных путей.

Это вызывает коричневый цвет игл.

Однако еловые гнезда питаются в основном на старых деревьях, обычно в горных районах.

Тем не менее, это не так опасно, потому что он не разрушает почки, а только иголки - следовательно, он не вызывает полного вырождения деревьев.

Кроме того, вы также можете обменять маленького монаха.

Встречается в основном в еловых лесах в Свентокшиских горах.

Это тормозит рост деревьев.

Деревья, на которые нападает это насекомое, низкие, плоские и относительно слабые, что облегчает их заселение другими вредителями.

Наиболее опасными для растений являются насекомые, питающиеся хвойными деревьями.

Это связано с тем, что лиственные деревья могут восстанавливаться быстрее и зеленеть даже в один и тот же вегетационный период.

Согласно распространенному мнению, сильные дубы, особенно дубовые, очень охотно используются прокаженным весны (Lymantria dispar) http://cats24.org/kalciviroz-u-koshek.html.

Он атакует как в лесах, так и в небольших скоплениях этих деревьев.

Однако интерпретатор (Operophotta brumata), проявляющий высокую степень полифилизма, гораздо опаснее.

Это означает, что гусеницы могут обитать в разных видах лиственных деревьев.

Оказывается, они чаще всего выбирают дубы, грабы и березы, а также фруктовые деревья, ивы и тополя.

Другой вредитель - krupowka rudnica (Euproctis chrysorrhea) - поражает в основном фруктовые деревья в садах.

Очень часто его также можно встретить на грушах, боярышнике и других деревьях, в том числе в лесах, на обочинах дорог и в парках.

Как нетрудно догадаться, потеря листьев может привести к задержке роста и отсутствию плодов.