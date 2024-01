Быстро.Надёжно.Качественно.

Качественно и оперативно. Работаю 24/7/365.

Доброго времени суток.

Рад Вас приветствовать на этом аккаунте.

Меня зовут Артём.

Предлагаемые услуги:

1. Учебные, научные, исследовательские работы любого уровня от задач, контрольных и рефератов (а также курсовых работ и проектов, лабораторных дипломных, бакалаврских и магистерских работ) до диссертация и НИР. Доступны практически все научные дисциплины (за исключением, автомобилестроения и чертежей):

1.1 ИС, АИС, программирование, информатика, информационные технологии, информационные технологии в экономике

1.2 экономика и финансы, экономическая теория, экономика и финансы, анализ деятельности предприятия, финансовый анализ (все отрасли), деньги, кредиты, банки (ДКБ), краткосрочная и долгосрочная финансовая политика

1.3 налоги и налогооблажение, налоговое планирование, налоговое право, аудит налогооблажения, налоговые системы, налоговое консультирование, налоговый учет

1.4 маркетинг, реклама и PR, менеджмент, основы менеджмента, маркетинговые исследования, стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, управление качеством, товароведение, таможенное дело

1.5 математика, математический анализ, математическое моделирование, дискретная математика, теория вероятности, статитстика

1.6 юриспруденция, законодательство и право, налоговое право, финансовое право, криминология, криминалистика, уголовное право, уголовный процесс, теория государства и права, судебно-бухгалтерская экспертиза, арбитражная практика

1.7 психология, педагогика, дошкольная психология и педагогика, общие основы психологии и педагогики, юридическая психология и педагогика, социальная психология и педагогика и социальная работа, психология управления, дифференциальная психология, семейная психология и педагогика, девиантная психология коррекционная психология и педагогика, методика преподавания

1.8 философия, социология, история, политология, география, история древнего мира, история Руси (России), история Украины, история и философия науки

2. Любые статьи (рерайтинг, копирайтинг) для сайтов или рекламных целей. Тематика статей не ограничена.

Навыки: Свободное владение ПК, знания языков программирования Pascal, Object Pascal, C, C++, работа в оболочке Delphi, Borland C, Visual C++ , HTML, XML, WAP, Java Script. Знание схемотехники, архитектуры ПК, офисных приложений(Word, Excel, Access, Power point).

Дополнительная информация:

Иностранный язык - английский (хорошо), знание технических терминов,

Украинский и русский - свободно.

Переводы, рерайт, копирайт, контент-менеджемент, поисковые технологии.

К вопросу оригинальности текстов:

В случае сотрудничество в рамках написания текстов, практикуется обсуждение системы проверки оригинальности с заказчиком. Если иное не оговорено, в проекте используется: Advego Plagiatus, MiraTools, Etxt.

