Занимался профессиональной корреспонденцией в городской газете на протяжении двух лет.
Имею свой блог и побочно работаю редактором и копирайтером на нескольких ресурсах.
Отличительными качествами являются:
Ответственность, пунктуальность, быстрое и качественное выполнение заказов, отсутствие пунктуационных и грамматических ошибок в тексте, что позволит вам взять статью и со спокойной душой не расходуя своё время на проверки, с полной уверенностью опубликовать качественные материал.
Копирайтинг
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