Занимался профессиональной корреспонденцией в городской газете на протяжении двух лет.

Имею свой блог и побочно работаю редактором и копирайтером на нескольких ресурсах.

Отличительными качествами являются:

Ответственность, пунктуальность, быстрое и качественное выполнение заказов, отсутствие пунктуационных и грамматических ошибок в тексте, что позволит вам взять статью и со спокойной душой не расходуя своё время на проверки, с полной уверенностью опубликовать качественные материал.