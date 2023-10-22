Нужен сайт? Я Веб-дизайнер

Моя основная область интереса и деятельности связана с веб-дизайном. Я любитель красивого и функционального дизайна, который создает эффективные и привлекательные веб-проекты. Я отлично

владею знаниями и навыками в использовании таких инструментов, как Figma, Tilda, Photoshop, Illustrator и Sketch, чтобы создавать уникальные и современные дизайн-концепции для сайтов и приложений.