Нужен сайт? Я Веб-дизайнер
Моя основная область интереса и деятельности связана с веб-дизайном. Я любитель красивого и функционального дизайна, который создает эффективные и привлекательные веб-проекты. Я отлично
владею знаниями и навыками в использовании таких инструментов, как Figma, Tilda, Photoshop, Illustrator и Sketch, чтобы создавать уникальные и современные дизайн-концепции для сайтов и приложений.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Interior Website Design I Сайт для дизайнера интерьеранет просмотров
- Samshit САМШИТ E-Сommerce Веб-сайт1 просмотр
- Travel Agency Website I Веб-сайт турагенстванет просмотров
- Landing page Yandex Analytics I Яндекс Лендингнет просмотров
Дизайн сайтов
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$10/час
от $300от 4 дней
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