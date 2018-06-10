kotofey1988

Илья kotofey1988

 
35 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Грамотная Seo оптимизация для вашего сайта

Внутренняя Seo оптимизация:

- Технический Аудит

- Сбор ключей и их кластеризация

- Внутренняя перелинковка

- Продвижение по ключевому слову/запросу

- Проведение А/B тестов

- Уверенное знание HTML/CSS

- Юзабилити

- Настройка редиректы

- Настройка robots и sitemap

- Удаление дублей URL

- Настройка зеркал

- Удаление битых ссылок

Внешняя Seo оптимизация:

- Работа с Gogle Analytics

- Работа с Yandex метрикой

- Работа с Webmaster. yandex

- Работа с Google Search Console

- Работа с Google Webmasters

- Работа с биржей ссылок

Успешный опыт работы с такими CMS как:

- Joomla!

- WordPress

- Opencart

- MODX

- Bitrix

- Drupal

- Flexbe

WordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaMODXDrupalБитриксSEO-оптимизация
Портфолио