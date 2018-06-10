Грамотная Seo оптимизация для вашего сайта
Внутренняя Seo оптимизация:
- Технический Аудит
- Сбор ключей и их кластеризация
- Внутренняя перелинковка
- Продвижение по ключевому слову/запросу
- Проведение А/B тестов
- Уверенное знание HTML/CSS
- Юзабилити
- Настройка редиректы
- Настройка robots и sitemap
- Удаление дублей URL
- Настройка зеркал
- Удаление битых ссылок
Внешняя Seo оптимизация:
- Работа с Gogle Analytics
- Работа с Yandex метрикой
- Работа с Webmaster. yandex
- Работа с Google Search Console
- Работа с Google Webmasters
- Работа с биржей ссылок
Успешный опыт работы с такими CMS как:
- Joomla!
- WordPress
- Opencart
- MODX
- Bitrix
- Drupal
- Flexbe
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Портфолио
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