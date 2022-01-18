UX/UI designer

Хочу обозначить "сверхспособности", которыми меня наградили небеса, Вселенная и жизненный опыт)) я очень спокойный, несмотря на бунтарское начало моей "осебешки"!))) с гордостью могу сказать, что я человек честный, трудолюбивый и целеустремлённый, это было моим давнишним решением и даже, если по каким-то объективным причинам это не всегда выходит на твердую десятку, видит Бог, я очень стараюсь!!!)) В общении с людьми вежлив и аккуратен, тактичен, по случаю сентиментален, от души душевен, почти практикующий психолог, но не по образованию, а по зову души))) Горю работой, максимально старателен, и просто хороший парень!!!)