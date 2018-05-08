HTML-верстальщик/Cоздание и разработка сайтов
Добрый день!
Меня зовут Константин Травин, веб-разработчик их Санкт-Петербурга, занимаюсь созданием сайтов с января 2017 года. Проходил обучение в школе интернет-технологий Epic Skills в Санкт-Петербург. Делаю сайты с 0, под ключ.
Примеры моих работ Вы можете посмотреть на моем сайте резюме-портфолио kotrvn.github.io/portfolio/
Последняя моя работа travel2business.ru (пока не добавил в портфолио)
Так же можно
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