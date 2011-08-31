kottolik

Дмитрий kottolik

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка скрипта

    $100

    Доработка скрипта 1. Прикрутить новый дизайн , архив во вложении 2. Добавить в алгоритм формирования письма цитаты с плохими высказываниями letter.html – ( время не так важно, важно чтобы он ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Движок каталога компаний с отзывами

    $400

    Требуется написать код админки для управления каталогами фирм, расположенными на разных хостингах. Создать парсер Желтых страниц, чтобы наполнить базу данных админки фирм. Создать скрипты каталога, которые будут размещать ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Движок каталога компаний с отзывами

    $400

    Требуется написать код админки для управления каталогами фирм, расположенными на разных хостингах. Создать парсер Желтых страниц, чтобы наполнить базу данных админки фирм. Создать сркипты каталога, которые будут размещать ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер Директа

    $100

    пользователь на сайте вводит название своей компании, компания Х. свой e-mail и каптчу -------начинает крутилка вертеться- мол проверка пошла Далее ваш скрипт спрашивает в direct.yandex.ru (wordstat.yandex.ru) ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка соц. сети

    $500

    Необходимо сверстать 35 psd. кроссбраузерно, тянущаяся. Много всплывающих окон и однотипных страниц. Вышлю архив с псд по запросу- проект отдам только опытным фрилансерам. Cрок 7 дней Без ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт проверки оригинальности текста

    $70

    Скрипт проверки оригинальности текста Требуется серверный скрипт проверки оригинальности контента Качество требуется не хуже, чем у десктопной программы Адвего Плагиатус advego.ru/plagiatus/adveg... Процент определения оригинальности по то му принципу. ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт-каталог

    Сайт каталог Требуется сделать сайт (дизайн + функционал и пустые старницы как заявлено) на движке, чтобы можно было редактировать из админки (желательно бесплатном) 1. ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Cкрипт публикации сайтов на различные хостинги

    $37

    Визуально Список хостингов Добавление нового хостинга (название, хост,логин, пароль, путь) Ну и функуионально должен выгружать данные по фтп сервера на хостинги Может у кого готовый есть. Дмитрий ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль генерации контента

    $170

    Парсер с фильтрами Выбор лучших сниппетов Сохранение (В том чисел для автообновления Комбинатор (первичный + автозапуск обновления) Выгрузка на хост (ftp) Синонимайзер прикрутить Контекстные ссылки ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Автоматизация процессов работы с livinternet.ru

    Автоматизация процессов работы с livinternet.ru Требуется написать серверный скрипт на PHP. Который облегчит работу по получению кодов счётчиков livintentet.ru при работе по спискам сайтов. На входе - список доменных ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка cms сателлитов

    $300

    Генерация 1) усложнить генерацию стр 3 го уровня. Понадобится парсер, выдачи яндекса, будем выдирать фразы с ключевиком и ими размежать тексты стр второго уровня. 2) Поработать над генерацией карты сайта и меню. Сделать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видеоролик

    $30

    Задание: Необходимо сделать видеоролик 1-2 минуты, на основе нижеприведённого сценария. 3 этапа 1) Описать словесно видео ряд и улучшить стилистическое качество текста. Добавить словесные комментарии видеоряда – согласовать со ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сервис для закрытой группы

    $400

    Тело: Необходимо создать некий сайт-сервис, который должен, в общих чертах, обладать следующими характеристиками: 1) иметь возможность авторизации пользователей 2) иметь совершенно конкретную "админку", позволяющую производить манипуляции с учётными записями и статистикой ...

    AJAXHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Парсер Яндекса

    $130

    Требуется написать парсер Пользователь вводит запрос в строку поиска в 1) Парсер выдачи Яндекса задает этот запрос в строку яндекса в расширенном поиске, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сервис запросов

    $330

    Пользователь заполняет поля запроса, система ищет в выдачи сайты по теме, грабит с них электронные адреса, и рассылает запрос по эти адресам. Авторизация, напоминание пароля, определение региона пользователя по IP, оплата ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Граббер электронных адресов

    $150

    Необходим многопользовательский грабер (сборщик ) e-mail ов с сайтов по запросу. Одновременно несколько пользователей спрашивают разные словосчетания, он их подставляет в строку поиска поисковика (лучше в ЯНДЕКС), а далее очень ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Генератор страниц под ZEBRUM

    $300

    Необходимо написать программу для вэб для конвертации архива .rar c сайтом в формат требуемый для zebrum и возможным подключением сайта к зебрум http://zebrum.ru/documentation/cms/sites/attach/ Файл архива можно найти во вложение к этому проекту. ...

    CSSHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
$173
10 баллов
14 лет назад
Модуль генерации контента
В страшном напряжении удалось отработать совершенно удивительный проект. И опять не было недоразумений. Я почти уверен, что я нашёл, наконец, того, кого здесь многие мучительно ищут - партнёра. Может, будем работать здесь, может, в другом месте. Однозначно, для меня - заказчик года. Ломиться в проекты, обсуждать, торговаться, аргументировать, работать! p.s. критикам: я не "раскачиваю акк работодателя". Зачем бы мне это было нужно, если бы я не был им (заказчиком). Реально, интересные проекты.
Сложнейшая задача, которую непросто охватить умом, было реализована достойно и в срок. Спасибо за качественную работу. Продолжаем работу
Ответный отзыв
oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
$37
10 баллов
14 лет назад
Автоматизация процессов работы с livinternet.ru
PHP
Работы оказалось больше, чем предполагалось, но доп. усилия и время были оплачены. Очень хорошо.
Работа выполнена - спасибо все четко
Ответный отзыв
oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
$401
10 баллов
14 лет назад
Сервис для закрытой группы
AJAXHTML
У любого "профи" есть особенности. У Дмитрия они тоже есть, он имеет на них безусловное право. Тем не менее, я сам, будучи "профи", всячески рекомендую и котирую. Можно и нужно смело работать, если имеется уверенность в собственных силах. Проекты у Дмитрия - чрезвычайно интересны. Острожность, для новичков, не повредит. Шары здесь нет, однозначно!
Все было сделано во - время и на высоте.
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