В страшном напряжении удалось отработать совершенно удивительный проект. И опять не было недоразумений. Я почти уверен, что я нашёл, наконец, того, кого здесь многие мучительно ищут - партнёра. Может, будем работать здесь, может, в другом месте. Однозначно, для меня - заказчик года. Ломиться в проекты, обсуждать, торговаться, аргументировать, работать! p.s. критикам: я не "раскачиваю акк работодателя". Зачем бы мне это было нужно, если бы я не был им (заказчиком). Реально, интересные проекты.