Доработать сайт на фреймворке Kohana Работы много.
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Доработка скрипта 1. Прикрутить новый дизайн , архив во вложении 2. Добавить в алгоритм формирования письма цитаты с плохими высказываниями letter.html – ( время не так важно, важно чтобы он ...Закрыт12 лет назад
- $400
Требуется написать код админки для управления каталогами фирм, расположенными на разных хостингах. Создать парсер Желтых страниц, чтобы наполнить базу данных админки фирм. Создать скрипты каталога, которые будут размещать ...Закрыт13 лет назад
- $400
Требуется написать код админки для управления каталогами фирм, расположенными на разных хостингах. Создать парсер Желтых страниц, чтобы наполнить базу данных админки фирм. Создать сркипты каталога, которые будут размещать ...Закрыт13 лет назад
- $100
пользователь на сайте вводит название своей компании, компания Х. свой e-mail и каптчу -------начинает крутилка вертеться- мол проверка пошла Далее ваш скрипт спрашивает в direct.yandex.ru (wordstat.yandex.ru) ...Закрыт13 лет назад
- $500
Необходимо сверстать 35 psd. кроссбраузерно, тянущаяся. Много всплывающих окон и однотипных страниц. Вышлю архив с псд по запросу- проект отдам только опытным фрилансерам. Cрок 7 дней Без ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Движок джумла - Исправить суффикс на сайт, сейчас все стр с html а надо htm 49265868девять skype: kottolikЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужен синонимайзер с базой синонимов. Cрок 2-3 дня Дмитрий ICQ 49265868девять Skype kottolikЗакрыт13 лет назад
- $70
Скрипт проверки оригинальности текста Требуется серверный скрипт проверки оригинальности контента Качество требуется не хуже, чем у десктопной программы Адвего Плагиатус advego.ru/plagiatus/adveg... Процент определения оригинальности по то му принципу. ...Закрыт14 лет назад
Сайт каталог Требуется сделать сайт (дизайн + функционал и пустые старницы как заявлено) на движке, чтобы можно было редактировать из админки (желательно бесплатном) 1. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $37
Визуально Список хостингов Добавление нового хостинга (название, хост,логин, пароль, путь) Ну и функуионально должен выгружать данные по фтп сервера на хостинги Может у кого готовый есть. Дмитрий ...Закрыт14 лет назад
- $170
Парсер с фильтрами Выбор лучших сниппетов Сохранение (В том чисел для автообновления Комбинатор (первичный + автозапуск обновления) Выгрузка на хост (ftp) Синонимайзер прикрутить Контекстные ссылки ...Завершен14 лет назад
Автоматизация процессов работы с livinternet.ru Требуется написать серверный скрипт на PHP. Который облегчит работу по получению кодов счётчиков livintentet.ru при работе по спискам сайтов. На входе - список доменных ...Завершен14 лет назад
- $300
Генерация 1) усложнить генерацию стр 3 го уровня. Понадобится парсер, выдачи яндекса, будем выдирать фразы с ключевиком и ими размежать тексты стр второго уровня. 2) Поработать над генерацией карты сайта и меню. Сделать ...Закрыт14 лет назад
- $30
Задание: Необходимо сделать видеоролик 1-2 минуты, на основе нижеприведённого сценария. 3 этапа 1) Описать словесно видео ряд и улучшить стилистическое качество текста. Добавить словесные комментарии видеоряда – согласовать со ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $400
Тело: Необходимо создать некий сайт-сервис, который должен, в общих чертах, обладать следующими характеристиками: 1) иметь возможность авторизации пользователей 2) иметь совершенно конкретную "админку", позволяющую производить манипуляции с учётными записями и статистикой ...Завершен14 лет назад
- $130
Требуется написать парсер Пользователь вводит запрос в строку поиска в 1) Парсер выдачи Яндекса задает этот запрос в строку яндекса в расширенном поиске, ...Закрыт14 лет назад
- $330
Пользователь заполняет поля запроса, система ищет в выдачи сайты по теме, грабит с них электронные адреса, и рассылает запрос по эти адресам. Авторизация, напоминание пароля, определение региона пользователя по IP, оплата ...Закрыт14 лет назад
- $150
Необходим многопользовательский грабер (сборщик ) e-mail ов с сайтов по запросу. Одновременно несколько пользователей спрашивают разные словосчетания, он их подставляет в строку поиска поисковика (лучше в ЯНДЕКС), а далее очень ...Закрыт14 лет назад
- $300
Необходимо написать программу для вэб для конвертации архива .rar c сайтом в формат требуемый для zebrum и возможным подключением сайта к зебрум http://zebrum.ru/documentation/cms/sites/attach/ Файл архива можно найти во вложение к этому проекту. ...Закрыт14 лет назад