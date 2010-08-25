Сегодня получить кредит под залог автомобиля не сложно – нужно лишь правильно выбрать автоломбард. Главные критерии, которые привлекают наибольшее количество клиентов, – это надежность и профессионализм. Автоломбард «Легас» работает в соответствии с этими принципами.

Наш автоломбард привлечет, пожалуй, даже жителей других городов (например, Ленинградской области). Дело в том, что мы полностью ориентируемся на клиента, так что, стремясь учитывать его интересы, последовательно идем до конца. Получая деньги под залог авто, можете не волноваться за своего железного коня: по возвращении вами суммы вы получите его в целости и сохранности, а ваши имущественные права в течение всего срока залога остаются неприкосновенными.