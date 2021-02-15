Дизайнер - верстальщик

Разработка логотипа и фирменного стиля, предпечатная подготовка полиграфической продукции: визитки, буклеты, листовки, наружная реклама и тд. Верстка газет и книг.

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

CorelDRAW

Написание текстов

Создание и выпуск газет/журналов с 0.

Создание и поддержка сайтов на WordPress (novdom76.ru; 17okrug.ru)

Нацеленность на результат; контактность; стремление к совершенствованию; высокая работоспособность; организованность; трудолюбие.