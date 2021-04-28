koval_vlada

Профессиональные услуги переводчика с Английского Языка

Влада Андреевна - это профессионал с большим стажем работы (6 лет) с иностранными фирмами и юридическими лицами. Имеет диплом Магистра Европейского ВУЗа (KU Leuven - на 45м месте в мировом рейтинге Times Higher Education), а так же знания Английского языка подтвержденные сертификатом IELTS. Свободное владение языком, синхронные переводы, а так же работа с документами и научными статьями. Также имеется опыт работы в маркетинговом диджитал агенстве в роли копирайтера и разработчика маркетинговых стратегий. Общий уровень владения языком на уровне NATIVE or BILINGUAL (C2).