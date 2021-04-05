3d визуализация интерьеров
Специализируюсь на визуализации интерьеров. Работаю в Короне. Делаю крутые рендеры, хоть и начинающий специалист.
Ответственно подхожу к работе. Делаю пост обработку рендера в фотошопе.
Готова следовать тех заданию от и до. Могу предлагать свои идеи, если потребуется.
Работаю удаленно. Моя цена 400 руб за кв.м.
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Портфолио
- 3д визуализация17 просмотров
- 3д визуализация кухни24 просмотра
- 3д визуализация комнаты28 просмотров
- 3д визуализация спальни21 просмотр
- 3д визуализация санузла32 просмотра