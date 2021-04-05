3d визуализация интерьеров

Специализируюсь на визуализации интерьеров. Работаю в Короне. Делаю крутые рендеры, хоть и начинающий специалист.

Ответственно подхожу к работе. Делаю пост обработку рендера в фотошопе.

Готова следовать тех заданию от и до. Могу предлагать свои идеи, если потребуется.

Работаю удаленно. Моя цена 400 руб за кв.м.