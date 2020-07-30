Тексты, которые захочет прочесть каждый

﻿Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

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﻿По законам жанра здесь должен быть список моих профессиональных качеств, который, вероятно, вы и так уже знаете наизусть… Но, пожалуй, не буду оригинальной, и задам Вам очевидный вопрос.

﻿Какие параметры важны для подходящего вам исполнителя:

- сдача работы в срок;

- грамотность;

- читабельность статей;

- соответствие текстов ТЗ;

- умение слышать заказчика?

Все верно? Отлично, будьте уверены, что все это Вы получите при работе со мной.

Какого конечного результата мы достигнем по итогу сотрудничества? НАПИСАННЫЕ ТЕКСТЫ БУДУТ ГОВОРИТЬ ЗА ВАС.

Немного о себе: Анна, 26 лет. Имею высшее образование по специальности «Мировая экономика».

Я всегда открыта к диалогу.

Примеры статей Вы можете найти в разделе «портфолио», а цена работы зависит от темы и ТЗ.

Буду рада сотрудничеству!