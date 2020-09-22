kovalenkovlm

Владимир Коваленко kovalenkovlm

 
22 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работаю по принципу только качественно и в срок. Вёрстка адаптивных сайтов. Со мной легко работать и для меня важно чтобы Вы остались довольны.

Измениться легко, трудно — не стать собой прежним.

Плюсы работать со мной:

  • Приступлю к работе сразу же
  • Всегда на связи
  • Не беру предоплату
  • Довожу дело до конца
Верстаю кроссбраузерные, адаптивные сайты. 

  • Из PSD, Figma.
  • CSS и Js анимации.
Технологии: БЭМ, HTML (HTML5), CSS (CSS3), native JavaScript.

Также легко интегрирую сайт в CMS систему WordPress.

JavascriptWordPressHTMLCSSFigma