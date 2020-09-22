kovalenkovlm

Работаю по принципу только качественно и в срок. Вёрстка адаптивных сайтов. Со мной легко работать и для меня важно чтобы Вы остались довольны.

Измениться легко, трудно — не стать собой прежним.

Плюсы работать со мной:

Приступлю к работе сразу же

Всегда на связи

Не беру предоплату

Довожу дело до конца

Верстаю кроссбраузерные, адаптивные сайты.

Из PSD, Figma.

CSS и Js анимации.

Технологии: БЭМ, HTML (HTML5), CSS (CSS3), native JavaScript.

Также легко интегрирую сайт в CMS систему WordPress.