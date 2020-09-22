kovalenkovlm

Владимир Коваленко kovalenkovlmkovalenkovlm
22 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работаю по принципу только качественно и в срок. Вёрстка адаптивных сайтов. Со мной легко работать и для меня важно чтобы Вы остались довольны.
Измениться легко, трудно — не стать собой прежним.
Плюсы работать со мной:
- Приступлю к работе сразу же
- Всегда на связи
- Не беру предоплату
- Довожу дело до конца
- Из PSD, Figma.
- CSS и Js анимации.
Также легко интегрирую сайт в CMS систему WordPress.