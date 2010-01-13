Очень любим интересные и сложные задачи.

Мы занимаемся созданием и поддержкой сайтов.

Наряду с этим, дизайном полиграфии и сувенирной продукции.

Начинаем осваивать брендинг и разработку рекламных идей.

Так же довольно успешно верстаем многостраничные издания и газеты.

Если по списку.

Мы делаем:

- Сайты с поддержкой и наполнением

- Дизайн макетов для полиграфии

- Верстку газет

- Фотографию и ретушь

- Брендинг, логотипы, фирменный стиль

- Рекламные идеи

- Любую полиграфическую и сувенирную продукцию

Возможны любые формы сотрудничества и оплаты:

– договор, безнал

– договор, нал

– без договора нал. при встрече в москве

– Webmoney

– Яндекс.Деньги

– Банковский перевод

– "Сделка без риска"

Все специалисты работаю вместе и прекрасно понимают друг друга.

У нас за спиной немало проектов, есть награды и благодарности от заказчиков.