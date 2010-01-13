Мы занимаемся созданием и поддержкой сайтов.
Наряду с этим, дизайном полиграфии и сувенирной продукции.
Начинаем осваивать брендинг и разработку рекламных идей.
Так же довольно успешно верстаем многостраничные издания и газеты.
Если по списку.
Мы делаем:
- Сайты с поддержкой и наполнением
- Дизайн макетов для полиграфии
- Верстку газет
- Фотографию и ретушь
- Брендинг, логотипы, фирменный стиль
- Рекламные идеи
- Любую полиграфическую и сувенирную продукцию
Возможны любые формы сотрудничества и оплаты:
– договор, безнал
– договор, нал
– без договора нал. при встрече в москве
– Webmoney
– Яндекс.Деньги
– Банковский перевод
– "Сделка без риска"
Все специалисты работаю вместе и прекрасно понимают друг друга.
У нас за спиной немало проектов, есть награды и благодарности от заказчиков.
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- Elite-Deco.155 просмотров
- Дизайн для агентства недвижимости (непринятый).152 просмотра
- Funktion-one138 просмотров
- 2012143 просмотра
- Master-school130 просмотров
- 2012 (непринятый)138 просмотров
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