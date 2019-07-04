kovalevajulia

Юлия kovalevajulia

 
49 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
юридические услуги

- Разработка форм договоров, контрактов, протоколов разногласий, соглашений о расторжении договоров, различных дополнительных соглашений к договорам, правовая экспертиза;

- Составление трудовых договоров, кадровый документооборот, консультации по трудовому законодательству;

- Подготовка претензий, ведение переговоров по досудебному урегулированию споров;

- Подготовка исков, отзывов, ведение дел в арбитражных судах, судах общей юрисдикции;

-Составление проектов документов, заявлений, жалоб, ходатайств;

-Взаимодействие с государственными органами, правоохранительными органами, подготовка запросов в органы государственной, муниципальной власти;

-Подготовка учредительных документов, регистрация ООО, ИП, внесение изменений, смена адреса, руководителя и прочее;

- Юридическое сопровождение деятельности предприятий, ИП.