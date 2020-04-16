графический дизайнер

Портфолио https://www.behance.net/ikovaleyskb28b

Создание графической визуальной идентификации компании, фирменный стиль, логотип. Создание иллюсстраций. Разработка макетов визиткок, плакатов, брошюр, приглашений, банеров.

Работа в програмах Photoshop, Illustrator, Indesign.

О себе: окончила Белорусскую академию искусств по специальности графичесий дизайн. Уверенный рисунок от руки, линейно-конструктивное посторение. Знание цветовой гармонии и формальной композиции.