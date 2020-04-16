графический дизайнер
Портфолио https://www.behance.net/ikovaleyskb28b
Создание графической визуальной идентификации компании, фирменный стиль, логотип. Создание иллюсстраций. Разработка макетов визиткок, плакатов, брошюр, приглашений, банеров.
Работа в програмах Photoshop, Illustrator, Indesign.
О себе: окончила Белорусскую академию искусств по специальности графичесий дизайн. Уверенный рисунок от руки, линейно-конструктивное посторение. Знание цветовой гармонии и формальной композиции.
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Портфолио
- Концепт персонажа для игры Анастасия Слуцкая248 просмотров
- Логотип для Центра Йоги127 просмотров
- Афиша для Нац. Худ. музея Беларуси142 просмотра
- Дизайн брошюры для Нац. Худ. музея Беларуси187 просмотров
- Карта клиента кофейти Кофесаунд138 просмотров
- Логотип для консалтинговой компании Coffee Help127 просмотров
- Иллюстрации для этикеток WIZART186 просмотров
- Логотип для WIZART магазина украшений из дерева131 просмотр
- Логотип для ит-подразделения GLOBAL IT126 просмотров
- Логотип Визитка Фирменный стиль ecocity165 просмотров