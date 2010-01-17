Все экскурсии туристы проходят на мобильной версии сайта www.to.lviv.ua Хотим провести эксперимент и понять есть ли в Google Play и App Store наши клиенты. Нужно создать самые простые приложения для Google Play и App Store ...
- Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер! Проект - онлайн экскурсии по городам Украины с помощью планшета или смартфона. Реализовано не как приложение а как веб версия - сайт на котором можно выбрать экскурсии по Киеву и пройти ее. Все реализовано!, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Нужен перевод сайта о городе Львов на английский язык. Всего на сайте около 200 страниц по 1500 символов каждая. Тексты простые, многие статьи написаны под ключевые слова. По срокам до 3 месяцев. Тексты для перевода ...Переводы23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Здравствуйте! Прикрепил Вам ТЗ - там все детали описаны. Интересует исключительно разработка дизайна - верстка и программирование мы делаем самостоятельно. Нужно сделать до конца января включительно. Основной акцент на сайте будет на дизайне - потому что только для женщин. Жду ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт10 лет назад
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Здравствуйте Нам нужна лендинг пейдж - в цветах соответственно нашего сайта www.beetravel.ua ТЗ прикрепил .... картинки под фон для слайдов мы купим и скинем Вам В дальнейшем мы бы хотели делать отдельные лендинги для стран. От Исполнителя только ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется: - хороший шаблон - установить wordpress - закинуть на хостинг пожалуйста, указывайте стоимость и срок. Детальное ТЗ высылаю на почту по запросу !Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Даю карту Украины - она просто поделена по областях. Нужно сделать так, чтоб каждая область (ее площадь) засвечивалась и угасала, потом следующая и так все 25 областей. Сама карта будет оранжевого цвета, загорается область желтого ...Анимация25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно примерно 10-15 смешных персонажей под каждый вид тура, например; * Майские туры - смешной персонаж которого укусила пчела. Под каждый вид туризма нами будет предложено 2-3 идеи изображения персонажа. Не исключено что идеи персонажей можете также ...Иллюстрации и Рисунки36 заявокЗакрыт14 лет назад