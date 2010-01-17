kovalviv

Тарас Ковальчук kovalviv

 
39 летУкраина/Львов
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Приложение для самостоятельных экскурсий

    Все экскурсии туристы проходят на мобильной версии сайта www.to.lviv.ua Хотим провести эксперимент и понять есть ли в Google Play и App Store наши клиенты. Нужно создать самые простые приложения для Google Play и App Store ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать свои маршруты на основе api google map

    Добрый вечер! Проект - онлайн экскурсии по городам Украины с помощью планшета или смартфона. Реализовано не как приложение а как веб версия - сайт на котором можно выбрать экскурсии по Киеву и пройти ее. Все реализовано!, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод портала о городе Львов на анг. язык

    Здравствуйте Нужен перевод сайта о городе Львов на английский язык. Всего на сайте около 200 страниц по 1500 символов каждая. Тексты простые, многие статьи написаны под ключевые слова. По срокам до 3 месяцев. Тексты для перевода ...

    Переводы23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка дизайна для туристического сайта

    $500

    Здравствуйте! Прикрепил Вам ТЗ - там все детали описаны. Интересует исключительно разработка дизайна - верстка и программирование мы делаем самостоятельно. Нужно сделать до конца января включительно. Основной акцент на сайте будет на дизайне - потому что только для женщин. Жду ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка Landing Page для туризма

    $100

    Здравствуйте Нам нужна лендинг пейдж - в цветах соответственно нашего сайта www.beetravel.ua ТЗ прикрепил .... картинки под фон для слайдов мы купим и скинем Вам В дальнейшем мы бы хотели делать отдельные лендинги для стран. От Исполнителя только ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Карта Украины - флеш

    $50

    Даю карту Украины - она просто поделена по областях. Нужно сделать так, чтоб каждая область (ее площадь) засвечивалась и угасала, потом следующая и так все 25 областей. Сама карта будет оранжевого цвета, загорается область желтого ...

    Анимация25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Смешные персонажи для туркомпании

    $250

    Нужно примерно 10-15 смешных персонажей под каждый вид тура, например; * Майские туры - смешной персонаж которого укусила пчела. Под каждый вид туризма нами будет предложено 2-3 идеи изображения персонажа. Не исключено что идеи персонажей можете также ...

    Иллюстрации и Рисунки36 заявок
    Закрыт
    14 лет назад