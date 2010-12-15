kovalyov_makc

АДский КОДер :)

Ковалёв Максим

Дата рождения: 15 ноября 1990

Проживание: Ангарск

E-mail: [email protected]

мобильный: 89025149452

ICQ: 595721557

Skype: kaizer_666

Mail.ru Agent: [email protected]

Профессиональные цели

стать высококлассным специалистом в области разработки программного обеспечения

Специализация и профессиональные навыки

Знание языков программирования:

Delphi, C++, C# , Visual Basic, умение работать с sql-серверами 2000,2005,2008.

Опыт работы

Помошник программиста

Администрация Ангарского муниципального Образования, Ангарск,

10001 и более человек, IT, интернет, связь, телеком: Программирование, разработка, тестирование

апрель 2010 — июль 2010

Образование

АПЭТ (Ангарский Промышленно-Экономический Техникум)

Высшее, специальное, Ангарск, 2008 — 2011

ДВГУ (Дальневосточный государственный университет)

Неоконченное высшее, Владивосток, 2007 — 2008

Ф-т: ИМКН-Компьютерных наук

Дополнительная информация

Награды, сертификаты, портфолио, проекты

Диплом за 2 место в региональной олимпиаде по информационным технологиям в номинации "Специалист баз данных"

2 диплома за 1 места в олимпиадах по программированию среди 2,3,4 курсов АПЭТ