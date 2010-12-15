kovalyov_makc

Ковалёв Максим
Дата рождения: 15 ноября 1990
Проживание: Ангарск
E-mail: [email protected]
мобильный: 89025149452
ICQ: 595721557
Skype: kaizer_666
Mail.ru Agent: [email protected]
Профессиональные цели
стать высококлассным специалистом в области разработки программного обеспечения
Специализация и профессиональные навыки
Знание языков программирования:
Delphi, C++, C# , Visual Basic, умение работать с sql-серверами 2000,2005,2008.
Опыт работы
Помошник программиста
Администрация Ангарского муниципального Образования, Ангарск,
10001 и более человек, IT, интернет, связь, телеком: Программирование, разработка, тестирование
апрель 2010 — июль 2010
Образование
АПЭТ (Ангарский Промышленно-Экономический Техникум)
Высшее, специальное, Ангарск, 2008 — 2011
ДВГУ (Дальневосточный государственный университет)
Неоконченное высшее, Владивосток, 2007 — 2008
Ф-т: ИМКН-Компьютерных наук
Дополнительная информация
Награды, сертификаты, портфолио, проекты
Диплом за 2 место в региональной олимпиаде по информационным технологиям в номинации "Специалист баз данных"
2 диплома за 1 места в олимпиадах по программированию среди 2,3,4 курсов АПЭТ