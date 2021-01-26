kovmikk

Михаил Ковтун kovmikk

 
24 годаРоссия/Нижний Новгород
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web дизайн. Продуманные и эффективные решения для вашего бизнеса. Точно в срок и без предоплаты

Узнать, что я за человек, а также ознакомиться с детально оформленными примерами работы можно на моём сайте https://designkk.ru/﻿

Гораздо приятнее и занимательнее, чем унылый текст описания

Пламенно приветствую.

Если вам нужен стильный и продающий дизайн — я тот, кого вы ищете. Для меня любой проект — 

это прежде всего процесс решения бизнес-задачи. И я выложусь на все 150%, чтобы решить её 

максимально эффективно

Моя миссия:

Я помогаю малому, среднему бизнесу и стартапам качественно выделяться среди конкурентов с 

помощью простого и продуманного дизайна

Что я делаю:

— сайты на Тильде под ключ, с кастомной анимацией

— лендинги

— e-commerce

Мои условия крайне просты:

Ответственно отношусь к срокам. Если опаздываю со сдачей работы хотя бы на день — 

возвращаю 25% от стоимости проекта

Не беру предоплаты. Кот в мешке — это не ваш выбор. Выполняю для вас тестовое задание (~3 

часа), чтобы продемонстрировать свой уровень (например дизайн главного экрана)

Число правок неограничено. Мне важно, чтобы вы остались максимально довольны результатом, 

поэтому мы работаем, пока не добьёмся наилучшего решения

Адаптация под все устройства включена в стоимость

Цены:

— Лендинг (Landing Page) до 7 блоков: от $65 (дизайн и/или вёрстка на "Tilda")

— Каждый последующий блок: 7$ 

Сроки выполнения: от 5 дней

— Главная страница сайта: от $100  (дизайн и/или вёрстка на "Tilda")

— Внтуренняя страница (если их больше семи): 10$ 

Сроки выполнения: от 5 дней

Все обоснованные правки в рамках технического задания вносятся БЕСПЛАТНО

Контакты

  • Email: [email protected]
  • Telegram: @kovmikk
  • Skype: по запросу
  • WhatsApp: по запросу
Пишите в любое время! Отвечаю в течение часа. Всегда открыт для интересных проектов
Tilda