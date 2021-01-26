Web дизайн. Продуманные и эффективные решения для вашего бизнеса. Точно в срок и без предоплаты

Узнать, что я за человек, а также ознакомиться с детально оформленными примерами работы можно на моём сайте https://designkk.ru/﻿

Гораздо приятнее и занимательнее, чем унылый текст описания

Пламенно приветствую.

Если вам нужен стильный и продающий дизайн — я тот, кого вы ищете. Для меня любой проект —

это прежде всего процесс решения бизнес-задачи. И я выложусь на все 150%, чтобы решить её

максимально эффективно

Моя миссия:

Я помогаю малому, среднему бизнесу и стартапам качественно выделяться среди конкурентов с

помощью простого и продуманного дизайна

Что я делаю:

— сайты на Тильде под ключ, с кастомной анимацией

— лендинги

— e-commerce

Мои условия крайне просты:

— Ответственно отношусь к срокам. Если опаздываю со сдачей работы хотя бы на день —

возвращаю 25% от стоимости проекта

— Не беру предоплаты. Кот в мешке — это не ваш выбор. Выполняю для вас тестовое задание (~3

часа), чтобы продемонстрировать свой уровень (например дизайн главного экрана)

— Число правок неограничено. Мне важно, чтобы вы остались максимально довольны результатом,

поэтому мы работаем, пока не добьёмся наилучшего решения

— Адаптация под все устройства включена в стоимость

Цены:

— Лендинг (Landing Page) до 7 блоков: от $65 (дизайн и/или вёрстка на "Tilda")

— Каждый последующий блок: 7$

Сроки выполнения: от 5 дней

— Главная страница сайта: от $100 (дизайн и/или вёрстка на "Tilda")

— Внтуренняя страница (если их больше семи): 10$

Сроки выполнения: от 5 дней

Все обоснованные правки в рамках технического задания вносятся БЕСПЛАТНО

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