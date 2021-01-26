Узнать, что я за человек, а также ознакомиться с детально оформленными примерами работы можно на моём сайте https://designkk.ru/
Гораздо приятнее и занимательнее, чем унылый текст описания
Пламенно приветствую.
Если вам нужен стильный и продающий дизайн — я тот, кого вы ищете. Для меня любой проект —
это прежде всего процесс решения бизнес-задачи. И я выложусь на все 150%, чтобы решить её
максимально эффективно
Моя миссия:
Я помогаю малому, среднему бизнесу и стартапам качественно выделяться среди конкурентов с
помощью простого и продуманного дизайна
Что я делаю:
— сайты на Тильде под ключ, с кастомной анимацией
— лендинги
— e-commerce
Мои условия крайне просты:
— Ответственно отношусь к срокам. Если опаздываю со сдачей работы хотя бы на день —
возвращаю 25% от стоимости проекта
— Не беру предоплаты. Кот в мешке — это не ваш выбор. Выполняю для вас тестовое задание (~3
часа), чтобы продемонстрировать свой уровень (например дизайн главного экрана)
— Число правок неограничено. Мне важно, чтобы вы остались максимально довольны результатом,
поэтому мы работаем, пока не добьёмся наилучшего решения
— Адаптация под все устройства включена в стоимость
Цены:
— Лендинг (Landing Page) до 7 блоков: от $65 (дизайн и/или вёрстка на "Tilda")
— Каждый последующий блок: 7$
Сроки выполнения: от 5 дней
— Главная страница сайта: от $100 (дизайн и/или вёрстка на "Tilda")
— Внтуренняя страница (если их больше семи): 10$
Сроки выполнения: от 5 дней
Все обоснованные правки в рамках технического задания вносятся БЕСПЛАТНО
Контакты
- Email: [email protected]
- Telegram: @kovmikk
- Skype: по запросу
- WhatsApp: по запросу
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