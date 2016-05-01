Графический дизайн, фирменный стиль, брендинг, упаковка, UI/UX-дизайн

Большой опыт в графическом дизайне, рекламе, брендинге, маркетинге и полиграфии. Хорошее владение Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Sketch. Разработка брендов, фирменного стиля, дизайн упаковки, UI-дизайн, реклама.

Дружелюбный и отзывчивый. Инициативный, добросовестный и трудолюбивый.

18 лет в рекламном агентстве полного цикла. Рекламные и промо-кампании, принт, наружная реклама, ATL, BTL, разработка и сопровождение брендов, разработка логотипов, фирменных стилей и руководств к ним, разработка упаковки, календарей, годовых отчетов, книг, брошюр, каталогов, газет, журналов.

Умение фотографировать самостоятельно и работать с профессиональными фотографами в качестве арт-директора.

Работа с веб-проектами – дизайн интерфейсов веб-сайтов и мобильных приложений для мобильных устройств (немного).