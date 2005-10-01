kovtonyk84

Ковтонюк Руслан Александрович ,26 лет
Год рождения 20.10.1984
Образование:
Инженер-теплоэнергетик, очное.
Стаж работы:
2006-2007 должность инженер-теплоэнергетик
2007-2008 Строительная организация, должность механик-энергетик
01.10-05.10 Обслуживания тепловых пунктов
08.10- Мастрет по ремонту котельных
Обязанности:Наладка тепловых пунктов,расчеты элеваторов и лимитов. Работа с документацией и потребителями тепловой энергии. Электроснабжение строительных площадок. Ведения документации оборудования, автотранспорта, инструктажей. Сдача отчетов по электроэнергии и водоснабжению. Заключение договоров на временное электро- и водоснабжение.
Владение следующими компьютерными программами: Word, AutoCad, Exel, Компас.
Личные качества: без вредных привычек, ответственность, исполнительность, бесконфликтность, пунктуальный, желание развиваться.
Тел.8-913-487-53-43