kovtonyk84

Инжинер

Ковтонюк Руслан Александрович ,26 лет

Год рождения 20.10.1984

Образование:

Инженер-теплоэнергетик, очное.

Стаж работы:

2006-2007 должность инженер-теплоэнергетик

2007-2008 Строительная организация, должность механик-энергетик

01.10-05.10 Обслуживания тепловых пунктов

08.10- Мастрет по ремонту котельных

Обязанности:Наладка тепловых пунктов,расчеты элеваторов и лимитов. Работа с документацией и потребителями тепловой энергии. Электроснабжение строительных площадок. Ведения документации оборудования, автотранспорта, инструктажей. Сдача отчетов по электроэнергии и водоснабжению. Заключение договоров на временное электро- и водоснабжение.

Владение следующими компьютерными программами: Word, AutoCad, Exel, Компас.

Личные качества: без вредных привычек, ответственность, исполнительность, бесконфликтность, пунктуальный, желание развиваться.

Тел.8-913-487-53-43