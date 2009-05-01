kovtun_margarita

Если Вы предложите мне интересную работу-мой ум целиком в Вашем распоряжени

E-mail:[email protected]

почтовый ящик:http://www.i.ua

моб.тел. 80979277532

Ковтун Маргарита Юрьевна 23 года. Окончила с отличием Харьковский гуманитарно-педагогический институт им. Г. С. Сковороды по специальности учитель начальных классов. 3 года занимаюсь написанием курсовых и дипломных работ по любым гуманитарным предметам, а также работы по методике преподавания предметов (в начальных классах).

С удовольствием перевожу художественые тексты с английского на украинский или русский языки.

В своих работах гарантирую грамотность, точность, креативность и качество. Всё сдаю точно в срок.

В жизни отношусь к тем людям, которые постоянно стремяться к самосовершенствованию и познанию нового и интересного.

Если Вы можете предложить мне интересную, креативную работу с предоплатой 20% , то днём и ночью, и по праздникам и в будни мой ум целиком в Вашем распоряжении.