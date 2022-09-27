kovtunovmakar

Создаю удобные и эффектные сайты

Добрый день, меня зовут Макар и я веб-дизайнер. Я работаю в нише .инфобизнеса и образования.

Обычно на создание сайта с нуля у меня уходит 1-2 недели, однако всё зависит от объема работы. В мою работу входит: анализ ЦА и конкурентов, создание структуры сайта, прописание текстов, создание прототипа и дизайна, вёрстка на Тильде и подключение технических настроек.

Открыт к новым проектам!