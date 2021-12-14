kowalskikk

Занимаюсь работами в Photoshop.Способен сделать логотип,аватарку,шапку,превью в личном стиле.Опыт достаточный.занимаюсь различной обработкой фото.

Занимаюсь работами в Photoshop.Способен сделать визитку логотип,аватарку,шапку,превью в личном стиле.Опыт достаточный.занимаюсь различной обработкой фото,по типу : Убрать/Заменить фон,Убрать/Добавить элемент,Сделать цветокоррекцию и т.д.Шанс того что я облажаюсь будучи исполнителем - крайне мал.Смело доверяйте мне свой заказ.