Требуется нарисовать простой- строгий дизайн, разрезать в движок Joomla установить модуль магазина модуль новостей, статей. обратной связи и тд. по мелочи произвести начальную настройку всего этого на хостинге. На выходе нужен готовый к наполнению контентом корпоративный сайт с интернет- ...