kox2010

Андрей kox2010

 
68 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Требуется изготовить шаблон для ДЛЕ 9.7

    Нужно изготовить новый или переработать готовый шаблон под мои требования. основные требования: 1."легкий дизайн" для новостного сайта. Двух колоночный. 2. корректное отображение в различных браузерах. ТЗ и схематичное изображение вышлю

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дописать/исправить Simpla CMS

    Есть рабочий магазин на движке Simpla Требуется добавить доп. возможности в административную часть ТЗ предоставлю. основные задачи: 1. упростить позиционирование товаров в витрине магазина 2. система скидок на группы товаров т.е. нужна возможность устанавливать скидку на различные группы товаров.

    Simpla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин на Joomla

    Требуется нарисовать простой- строгий дизайн, разрезать в движок Joomla установить модуль магазина модуль новостей, статей. обратной связи и тд. по мелочи произвести начальную настройку всего этого на хостинге. На выходе нужен готовый к наполнению контентом корпоративный сайт с интернет- ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад