Нужно изготовить новый или переработать готовый шаблон под мои требования. основные требования: 1."легкий дизайн" для новостного сайта. Двух колоночный. 2. корректное отображение в различных браузерах. ТЗ и схематичное изображение вышлю
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть рабочий магазин на движке Simpla Требуется добавить доп. возможности в административную часть ТЗ предоставлю. основные задачи: 1. упростить позиционирование товаров в витрине магазина 2. система скидок на группы товаров т.е. нужна возможность устанавливать скидку на различные группы товаров.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется нарисовать простой- строгий дизайн, разрезать в движок Joomla установить модуль магазина модуль новостей, статей. обратной связи и тд. по мелочи произвести начальную настройку всего этого на хостинге. На выходе нужен готовый к наполнению контентом корпоративный сайт с интернет- ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт11 лет назад