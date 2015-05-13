Разработка Прикладного ПО для Windows.

Юрий Комар (Freelancer)

Напишу программу практически любой сложности.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: добавлю по запросу через e-mail.

Огромная просьба сразу указывать:

Предполагаемый предварительный бюджет или его рамки.

Максимальные сроки в которые нужно выполнить ваш заказ.

Ссылки на данную/подобную тему, что бы сразу было понятно о чем речь, без лишних слов и лишней траты времени. Сразу к работе!

Максимально полное и подробное техническое задание, если Вы его не указали или указали частично в вашей теме(желательно в виде MS Word документа с необходимыми иллюстрациями, схемами, скриншотами, формами, файлами и т.п.)

Предложения, без указания цены и сроков в самом начале, могут быть мною проигнорированы (не люблю неточности).

Для простых решений оплата возможна непосредственно перед сдачей работы заказчику.

В процессе работы предоставляю либо демоверсии, либо скриншоты/видео с демонстрацией работы ПО на той или иной стадии разработки.

Исполняемые работы:

ПО для Windows

Программирование MS=Office (VBA,Excel,Word и т.д.)

Взаимодействие создаваемых программ с продуктами MS-Office.

Исходные коды программ предоставляю отдельно.

Так же предлагаю дальнейшую техническую и справочную поддержу выданной заказчику работы.