Разработка Прикладного ПО для Windows.
Юрий Комар (Freelancer)
Напишу программу практически любой сложности.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Skype: добавлю по запросу через e-mail.
Огромная просьба сразу указывать:
- Предполагаемый предварительный бюджет или его рамки.
- Максимальные сроки в которые нужно выполнить ваш заказ.
- Ссылки на данную/подобную тему, что бы сразу было понятно о чем речь, без лишних слов и лишней траты времени. Сразу к работе!
- Максимально полное и подробное техническое задание, если Вы его не указали или указали частично в вашей теме(желательно в виде MS Word документа с необходимыми иллюстрациями, схемами, скриншотами, формами, файлами и т.п.)
- Предложения, без указания цены и сроков в самом начале, могут быть мною проигнорированы (не люблю неточности).
В процессе работы предоставляю либо демоверсии, либо скриншоты/видео с демонстрацией работы ПО на той или иной стадии разработки.
Исполняемые работы:
- ПО для Windows
- Программирование MS=Office (VBA,Excel,Word и т.д.)
- Взаимодействие создаваемых программ с продуктами MS-Office.
Так же предлагаю дальнейшую техническую и справочную поддержу выданной заказчику работы.
Действие аккаунта приостановлено!