kozak_mamay

Опыт работы:

Издательство «Страна желаний» Региональный менеджер 10.05.2015- по сегодня. Реализация продукции издательства на территории области.

ПАО «Акцент-Банк» 02.01.12-02.05.2015, руководитель отделения г.Черкассы.

Обязанности: открытие отделения с нуля, набор и обучение персонала, продажи банковских услуг физическим и юридическим лицам: проведение

презентаций на предприятиях; заключение договоров с автосалонами, биржами по недвижимости о дальнейшем сотрудничестве; активное развитие агентской сети и т.д. Мониторинг проблемных активов, координация работы

отделения, ведение документации и т.д.

ПАО «Акцент-Банк» 01.11.2010-02.01.2012, региональный менеджер г.Черкассы

Обязанности: Развитие сети розничного кредитования: проведение переговоров и заключение договоров с

крупными и средними сетями магазинов бытовой и компьютерной техники в Черкасской области. Набор и обучение персонала, размещение точек кредитования в данных магазинах. В подчинении 3 менеджера и 30 экспертов по

кредитованию. Развитие агентской сети магазинов-партнеров

ПАТ «Платинум-Банк» 05.02.2009-28.10.2010 менеджер по развитию сети г.Черкассы

Обязанности: Развитие сети розничного кредитования:проведение переговоров и заключение договоров с крупными и средними сетями

магазинов бытовой и компьютерной техники в Черкасской области. Набор и обучение персонала, размещение точек кредитования в данных магазинах. Развитие агентской сети магазинов-партнеров (подключение торговых точек). Рекламное сопровождение

ПАТ «Приват-Банк» 04.04.2006-03.12.2008 руководитель отделения г. Киев

Обязанности: открытие отделения с нуля, набор и обучение персонала, продажи банковских услуг физическим и юридическим лицам: проведение презентаций на предприятиях; заключение договоров с автосалонами, биржами по недвижимости о дальнейшем сотрудничестве; активное развитие агентской сети и т.д. Мониторинг проблемных активов, координация работы отделения,

ведение документации , контроль за фактическим выполнением плановых показателей

отделения.

Гимназия «Диалог» г. Киев, 08.08.2003-12.05.2005 учитель экономической истории и теории.

Образование:

Уманский государственный педагогический университет, экономический факультет 1996-2002

Владение языками: русский, украинский свободно, английский-разговорный.