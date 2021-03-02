kozlova_katy

Екатерина Козлова kozlova_katykozlova_katy
22 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
你好!
Русско-китайский переводчик
Интенсивно изучаю китайский язык на протяжении 3 лет, несмотря на то, что основная специальность - юриспруденция.
Год училась в Институте Конфуция МГУ. Закончила программу "Китайский язык. Базовый курс", сертификат, подтверждающий этот факт, будет выдан в сентябре. Уровень владения языком HSK 3-4.
К делу подхожу добросовестно и ответственно. Стремлюсь поддерживать высокое качество работы. Быстро нахожу необходимую информацию, поэтому постоянно совершенствуюсь в выбранной стезе.
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