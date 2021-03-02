kozlova_katy

你好!

Русско-китайский переводчик

Интенсивно изучаю китайский язык на протяжении 3 лет, несмотря на то, что основная специальность - юриспруденция.

Год училась в Институте Конфуция МГУ. Закончила программу "Китайский язык. Базовый курс", сертификат, подтверждающий этот факт, будет выдан в сентябре. Уровень владения языком HSK 3-4.

К делу подхожу добросовестно и ответственно. Стремлюсь поддерживать высокое качество работы. Быстро нахожу необходимую информацию, поэтому постоянно совершенствуюсь в выбранной стезе.